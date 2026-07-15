Подмосковные пловцы завоевали четыре награды на Кубке России по плаванию на открытой воде

Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали — три золотые и одну серебряную — на Кубке России по плаванию на открытой воде, который прошел с 11 по 13 июля в деревне Лопотово (Московская область). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Александр Степанов (областной Центр олимпийских видов спорта) одержал победу на дистанциях 10 км (2 часа 1 минута 34,8 секунды), 5 км (59 минут 34,6 секунды) и 3 км в спринте на выбывание. Денис Адеев (областной Центр олимпийских видов спорта) оказался серебряным призером в спринте на выбывание на дистанции 3 км.

Соревнования являются одним из ключевых стартов отечественного сезона для марафонцев, которые позволяют спортсменам отобраться в национальную сборную и подготовиться к международным соревнованиям. Их проводят в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.