Подмосковные пловцы завоевали восемь наград на первенстве России среди юниоров в Калуге

Подмосковные спортсмены завоевали восемь медалей — две золотые, две серебряные и четыре бронзовые — на первенстве России по плаванию среди юниоров и юниорок (16–18 лет), которое проходит с 21 по 25 июля в Калуге. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Диана Валиуллина одержала победу в плавании на 200 м вольным стилем среди юниорок и оказалась серебряным призером в комплексном плавании на 400 м. Карина Петросянц стала лучшей на дистанции 100 м вольным стилем.

Сборная регионе в составе которой выступали Виктория Таранникова, Мира Булычева, Ангелина Львова и Карина Петросянц, стала второй в эстафете 4×100 м комбинированным плаванием среди юниорок. Егор Кочкин занял третье место в плавании на 200 м баттерфляем среди юниоров, Виктория Таранникова — на дистанции 200 м комплексным плаванием, Антонина Сидорова — на дистанции 100 м брассом. Команда юниорок Московской области оказалась также бронзовым призером в дисциплине 4×200 м вольным стилем.

Соревнования являются одним из ключевых соревнований для молодых спортсменов и позволяют отобрать сильнейших для формирования юниорской сборной страны. Их проводят в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.