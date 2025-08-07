Подмосковные предприниматели решили почти 6 тыс. вопросов с помощью ЦУР «Бизнес»

С начала 2025 года подмосковный ЦУР «Бизнес» помог предпринимателям решить более 5,6 тыс. вопросов, в общей сложности специалисты получили более 5,8 тыс. обращений по девяти каналам связи. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Экономический эффект от работы ЦУР «Бизнес» за семь месяцев 2025 года составил более 2,5 млрд рублей. Благодаря работе специалистов бизнесу удалось сохранить инвестиции на сумму более 21,5 млрд рублей», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве уточнили, что чаще всего вопросы касались мер поддержки, открытия и ведения бизнеса, а также земельных участков и недвижимости для бизнеса. Чаще всего они относятся к категории «Консультация» и решаются в течение одного рабочего дня.

Напомним, что обратиться в ЦУР «Бизнес» Подмосковья можно по телефону горячей линии 0150 или через Инвестиционный портал Подмосковья. Поддержку предпринимателей в регионе оказывают в рамках национального проекта «Эффективная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.