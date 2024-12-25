Подмосковные предприниматели с начала года заключили более 7 тысяч договоров на вывоз ТКО
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Подмосковные предприниматели с начала 2024 года заключили свыше 7,4 тысячи договоров с региональными операторами на вывоз мусора. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Наибольшее число договоров за 11 месяцев этого года было заключено в Рузском кластере — 1,6 тысячи. По 1,3 тысячи договоров заключили в Каширском и Ногинском кластерах.
Заключить такой договор должны все хозяйствующие субъекты, чтобы отходы торговли и производства не попадали на контейнерные площадки у жилых домов. За отсутствие договора грозит штраф в размере от 100 до 250 тысяч рублей.