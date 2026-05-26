Подмосковные предприниматели смогут посетить вебинар о налоговых рисках и уголовной ответственности

В среду, 27 мая, в 11:00 для подмосковного бизнеса по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области проведут обучающий вебинар «Бизнес и налоги: как не преступить черту между оптимизацией и уклонением», он состоится на онлайн‑платформе TrueConf. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участники смогут узнать о статистике дел по налоговым преступлениям, специальном порядке возбуждения уголовных дел по налогам, ключевых зонах риска для бизнеса и не только. Кроме того, спикер — адвокат, эксперт в области разрешения сложных вопросов налогообложения и системных правовых проблем Вадим Зарипов обсудит вопросы, связанные с «бумажным НДС», искусственным дроблением бизнеса и другие. Предприниматели также смогут задать свои вопросы по теме в чате.

