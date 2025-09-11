Подмосковные предприниматели смогут принять участие в вебинаре «Экологические требования к предприятию»

В четверг, 18 сентября, в Подмосковье по инициативе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области организуют вебинар для предпринимателей на тему «Экологические требования к предприятию», он пройдет на площадке TrueConf. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участникам представят разбор актуальных экологических требований с участием профильных экспертов и специалистов Министерства экологии Московской области. Так, они смогут рассмотреть ключевые аспекты обращения с отходами производства и потребления, включая классификацию по ФККО, определение класса опасности, а также особенности заключения договоров на вывоз и не только. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

