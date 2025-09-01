Подмосковные производители мебели нарастили выпуск мебели
Мининвест: производство мебели выросло в Подмосковье
Фото: [Министерство инвестиций, промышленности и науки МО]
В январе-июле 2025 года производство мебели в Подмосковье выросло на 46,7% в сравнении с показателем прошлого года, мебельная промышленность за этот период показала самые высокие темпы роста в регионе. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«В лидерах также производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, здесь рост составил 24,2%», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В числе лидеров промышленного роста оказался сектор производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки, рост производства составил 13,8%. В общей сложности рост обрабатывающей промышленности в регионе составил 5,3%, общий рост промышленного производства — 4,5%.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.