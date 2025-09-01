Подмосковные производители мебели нарастили выпуск мебели

В январе-июле 2025 года производство мебели в Подмосковье выросло на 46,7% в сравнении с показателем прошлого года, мебельная промышленность за этот период показала самые высокие темпы роста в регионе. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.