Подмосковные регоператоры поздравили женщин с 8 Марта

Регоператоры Подмосковья поздравили женщин с 8 Марта
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области]
В преддверии Международного женского дня коллективы региональных операторов Московской области обратились с поздравлениями к женщинам, работающим в сфере обращения с отходами. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В профессии, где традиционно преобладают мужчины — водители мусоровозов, мастера и специалисты сервисных службы, женщины вносят неоценимый вклад в общее дело», - говорится в сообщении ведомства.
Яркий пример — начальник отдела логистики Воскресенского и Алексинского кластеров. Именно она координирует работу 250 единиц спецтехники на территории десяти округов Подмосковья. Благодаря ее четкому руководству вывоз 20 тыс. кубометров отходов происходит бесперебойно даже в сложных погодных условиях.
