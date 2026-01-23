Подмосковные регоператоры задействовали около 300 единиц спецтехники в снегопады

В период снегопадов в Подмосковье спецтехнику региональных операторов Воскресенского и Алексинского кластеров перевели на усиленный режим, для вывоза отходов было задействовано свыше 260 единиц техники. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

За первые 20 дней 2026 года автопарк преодолел более 600 тыс. км, график работы экипажей увеличили на два-три часа. В ведомстве уточнили, что главными трудностями для специалистов в этот период стали снежные заносы, упавшие деревья и неправильно припаркованные у контейнерных площадок автомобили. Из-за этого мусоровозам пришлось делать повторные рейсы.

В зону ответственности Воскресенского и Алексинского кластеров входят Клин, Солнечногорск, частично Химки, Бронницы, Воскресенск, Егорьевск, Жуковский, Люберцы, Раменское, Шатура.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.