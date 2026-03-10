Подмосковные сноубордисты завоевали две медали на чемпионате России

Представители Подмосковья завоевали две медали на чемпионате России по сноуборду — серебряную и бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Александра Теймурова (СШОР «Истина», Истра) стала серебряным призером среди женщин в дисциплине «хаф-пайп». На первом месте оказалась сноубордистка из Санкт-Петербурга, на третьем — из Челябинской области. Кирилл Калинин (СШОР «Истина», Истра) оказался третьим в мужских стартах в аналогичной дисциплине. Первое и второе места заняли спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга соответственно.

Состязания прошли в городе Миассе (Челябинская область) в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.