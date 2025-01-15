Подмосковные спасатели освободили ястреба, который застрял в голубятне в Богородском округе

В Богородском округе спасли ястреба, застрявшего в голубятне

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Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили ястреба, который застрял в голубятне. Инцидент произошел в поселке Октября в Богородском городском округе.

За помощью спасателей обратились местные жители, которые заметили хищную птицу, метавшуюся по клетке. Вероятно, ястреб хотел полакомиться голубями и протиснулся в клетку. Однако, отверстие, через которое голуби попадают в убежище, оказалось для хищника слишком маленьким.

Прибывшие на место спасатели забрались на крышу голубятни и сняли металлическую решетку. После этого они начали постукивать по клетке, направляя ястреба к выходу.

«Увидев появившийся проход, ястреб взмахнул своими большими крыльями, вырвался на свободу и спешно улетел в свою естественную среду обитания. Голуби от нашествия хищника не пострадали», — рассказал старший смены Александр Хуторянский.

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