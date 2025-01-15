Подмосковные спасатели освободили ястреба, который застрял в голубятне в Богородском округе
В Богородском округе спасли ястреба, застрявшего в голубятне
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили ястреба, который застрял в голубятне. Инцидент произошел в поселке Октября в Богородском городском округе.
За помощью спасателей обратились местные жители, которые заметили хищную птицу, метавшуюся по клетке. Вероятно, ястреб хотел полакомиться голубями и протиснулся в клетку. Однако, отверстие, через которое голуби попадают в убежище, оказалось для хищника слишком маленьким.
Прибывшие на место спасатели забрались на крышу голубятни и сняли металлическую решетку. После этого они начали постукивать по клетке, направляя ястреба к выходу.
«Увидев появившийся проход, ястреб взмахнул своими большими крыльями, вырвался на свободу и спешно улетел в свою естественную среду обитания. Голуби от нашествия хищника не пострадали», — рассказал старший смены Александр Хуторянский.