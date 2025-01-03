Подмосковные спасатели помогли врачам перевезти пациентку весом более 160 килограммов
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли медицинским специалистам перевезти пациентку с большим весом. Инцидент произошел в Кашире.
В службу 112 поступила информация о том, что медикам требуется помощь с транспортировкой пенсионерки, вес которой превышает сто шестьдесят килограммов. Жительнице требовалась срочная госпитализация в связи с подозрением на инсульт.
Прибывшие на место спасатели бережно закрепили пациентку на носилках и аккуратно доставили ее с верхнего этажа пятиэтажки в машину неотложной помощи.