Подмосковные спасатели помогли врачам перевезти пациентку весом более 160 килограммов

В службу 112 поступила информация о том, что медикам требуется помощь с транспортировкой пенсионерки, вес которой превышает сто шестьдесят килограммов. Жительнице требовалась срочная госпитализация в связи с подозрением на инсульт.

Прибывшие на место спасатели бережно закрепили пациентку на носилках и аккуратно доставили ее с верхнего этажа пятиэтажки в машину неотложной помощи.