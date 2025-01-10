Подмосковные спасатели вывели из горящей квартиры в Кашире пенсионерку с деменцией

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли из горящей квартиры в Кашире пожилую женщину и ее кошку. Инцидент произошел в девятиэтажном жилом доме 9 января.

В здании загорелась квартира, расположенная на первом этаже. На место оперативно прибыли пожарные. В ходе осмотра помещения они обнаружили женщину в возрасте 80 лет, которая искала свою кошку.

Специалисты вывели жительницу на воздух и передали медикам. После этого они вернулись в горящую квартиру и нашли спрятавшуюся кошку. Животное передали хозяйке.

В это время вторая группа спасателей эвакуировала жильцов с верхних этажей. Всего были спасены четыре человека, в том числе 14-летний подросток.

Пожар был оперативно ликвидирован. К работе привлекли десять человек и три единицы техники.