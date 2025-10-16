Подмосковные спортсмены завоевали шесть наград на первенстве России по стрельбе

Подмосковные спортсмены завоевали шесть медалей на первенстве России по стрельбе из пневматического оружия среди юношей и девушек до 17 лет – одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Победу одержал Сергей Труфанов (Наро-Фоминск), он выступил в личном первенстве среди юношей в дисциплине «пистолет пневматический, 10 метров». Бронзовым призером в аналогичной дисциплине стал Вадим Комаров (Селятино). В командных соревнованиях в дисциплине «пистолет пневматический, 10 метров» на втором месте оказались Вадим Комаров, Артем Швецов (Наро-Фоминск) и Александр Костенко (Краснознаменск), на третьем – Сергей Труфанов, Иван Крыльцов (Краснознаменск) и Вадим Селютин (Наро-Фоминск).

Кроме того, бронзовые награды среди девушек получили Ангелина Глазкова (Краснознаменск), Валерия Калачева (Краснознаменск) и Анна Топоркова (Ногинск), в дисциплине «пистолет пневматический, 10 метров, пара смешанная» – тандем спортсменов Ангелины Глазковой и Вадима Комарова.

Соревнования проходят с 10 по 19 октября в Ижевске, их организовали в рамках госпрограммы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.