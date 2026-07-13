Подмосковные спортсмены завоевали три медали чемпионата России по современному пятиборью

Подмосковная мужская сборная стала чемпионом России по современному пятиборью, женская команда - серебряным призером национального чемпионата, который прошел с 9 по 11 июля в Московской академии современного пятиборья в Москве. Еще одну медаль команда завоевала в личном зачете, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Егор Громадский, Григорий Докучаев и Максим Копиченко одержали победу в командном первенстве среди мужчин. Кроме того, в личном первенстве Громадский завоевал серебряную медаль. Сборная Московской области в составе Анастасии Чистяковой, Полины Баршенцевой и Александры Кудасово стала серебряным призером.

Состязания с тали главным национальным стартом сезона, их проводят в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.