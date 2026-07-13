В Кашире стартовали работы по благоустройству в ходе капремонта школы № 7

На улице Центральной, 17, в Кашире продолжается капитальный ремонт средней школы № 7, строители завершают ремонт кровли, осуществляют общестроительные, отделочные и фасадные работы, монтаж инженерных коммуникаций, работы по благоустройству прилегающей к школе территории. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети», в них задействованы более 50 рабочих. Они проведут кровельные и фасадные работы, установят входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и канализации, а также выполнят внутренние работы. Кроме того, будет осуществлено благоустройство прилегающей территории, закуплена новая мебель и оборудование. Капремонт завершат к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.