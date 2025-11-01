Подмосковные спортсмены завоевали золотые медали на первенстве России по бобслею

Подмосковные спортсмены завоевали четыре золотые медали на первенстве России по бобслею среди спортсменов до 21 года. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Нина Клименко заняла первое место в дисциплине «монобоб» среди юниорок и в дисциплине «двухместный экипаж» в тандеме с разгоняющей из Орловской области. Кроме того, золотые награды получил Дамир Мацарь — в дисциплине «двухместный экипаж» в паре с разгоняющим из Орловской области и в соревнованиях четырехместных экипажей.

Соревнования прошли в Сочи в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.