Подмосковные УК расчистят кровли домов от снега и наледи

Специалисты подмосковных управляющих организаций продолжают работу по ликвидации последствий снегопада, в числе основных задач — расчистка кровель от снега и наледи. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В работах задействуют промышленных альпинистов, при этом используются высотное оборудование и средства страховки. Это позволяет обеспечить безопасность жителей и предотвратить сход снежных масс и сосулек.

Так, например, в Лобне работу по очистке кровель провели по адресам: ул. Юбилейная, д. 8, ул. Ленина, д. 23, ул. Юбилейная, д. 6, ул. Юбилейная, д. 4, ул. Победы, д. 10/11, ул. Победы и не только, в Лосино-Петровском – в домах №3А и №5А, по ул. Набережная и так далее.

Напомним, что по вопросам содержания кровель домов жители могут обратиться в свою управляющую компанию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о последствиях циклона «Фрэнсис» в Подмосковье.