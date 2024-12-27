Подмосковные УК заплатят штрафы на 3 млн рублей за нарушения прав жителей

Управляющие компании Подмосковья будут вынуждены выплатить штрафы на три миллиона рублей за нарушения прав жителей, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В конце текущего месяца в ведомстве рассмотрели 29 административных дел. Семнадцать из них были рассмотрены с участием директоров управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

По 13 делам вынесли предупреждения. В их числе — два дела, которые связаны с несвоевременным ответом на обращения жителей. Как отметили в министерстве, если управляющие компании снова нарушат сроки рассмотрения запросов жителей, им будут грозить крупные штрафы.