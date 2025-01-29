Подмосковные врачи помогли родиться ребенку-богатырю весом более 5 кг

Специалисты Ногинского родильного дома помогли появиться на свет ребенку-богатырю, вес которого превысил 5 кг. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Мать ребенка на протяжении всей беременности была под наблюдением. По словам врачей, если вес ребенка превышает 5 кг, естественные роды будущей матери не рекомендуются, так как это может привести к серьезным осложнениям. Поэтому женщине провели плановое кесарево сечение.

«На свет появился здоровый мальчик весом 5,2 кг и ростом 60 см. Для женщины это были первые роды. Они прошли благополучно», - рассказала заведующая обсервационным акушерским отделением Ногинской больницы Сирануш Никогосян.

Сейчас жительница и новорожденный мальчик чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.