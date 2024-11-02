Подмосковные врачи рассказали, чем отличаются мононуклеоз и ангина у детей

В НИКИ детства рассказали, чем отличаются мононуклеоз и ангина у детей. Симптомы этих заболеваний схожи, что может ввести в заблуждение и родителей, и врачей, отметили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Инфекционный мононуклеоз вызывают вирусы, ангину — бактерии. При мононуклеозе повышается температура тела, увеличиваются шейные и подчелюстные лимфоузлы, воспаляется слизистая оболочка глотки. Ребенок может чувствовать слабость и сонливость.

Мононуклеоз передается через контакт с жидкостями, в первую очередь, со слюной. Поэтому инфекционисты не советуют целовать малышей в лицо и губы.

Главным отличием мононуклеоза от ангины является насморк и заложенность носа — при ангине эти симптомы отсутствуют.

Специфического лечения при мононуклеозе нет. Заболевание проходит через две-четыре недели. Необходима только симптоматическая терапия: покой, обильное питье, прием жаропонижающих при высокой температуре. А вот ангину нужно лечить антибиотиками.