Подмосковный Фонд развития промышленности выдал бизнесу более 1 млрд рублей

С начала 2025 года подмосковный Фонд развития промышленности (ФРП МО) предоставил предприятиям региона льготные займы на сумму более 1,1 млрд рублей, средства направят на финансирование 16 инвестиционных проектов с общим объемом вложений более чем 3,8 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Реализация этих проектов позволит создать в Подмосковье более 400 новых рабочих мест. Кроме того, Фонд выдал бизнесу гранты на сумму 350 млн рублей для частичной компенсации расходов по инвестиционным кредитам», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, например, заем в размере 100 млн рублей получил производитель ковровых изделий «РоялТафт» в Дмитровском округе, деньги направят на покупку оборудования. Это позволит увеличить выпуск ковровых изделий до 4,3 млн кв. м в год.

Узнать подробнее о программах фонда можно здесь.

