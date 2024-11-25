Подмосковный испытательный центр инвестирует почти миллиард рублей в новое производство

Крупнейший на территории Евразийского экономического союза многофункциональный испытательный центр «ПромМаш Тест» планируют построить в подмосковном Чехове дополнительный корпус, в реализацию проекта вложат 950 миллионов рублей инвестиционных средств. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Проект сопровождают специалисты Центра содействия Строительству при Правительстве Московской области. Старт строительства запланирован на 2025 год. Площадь нового производственно-складского здания составит около 15 тысяч квадратных метров, на нем создадут порядка 250 рабочих мест.

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