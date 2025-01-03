Подмосковный педиатр рассказала, как безопасно провести праздники с ребенком

По словам врача, в период праздников на улице и в местах отдыха всегда большое количество людей, поэтому очень важно держать ребенка за руку. Также перед прогулкой рекомендуется одеть ребенка в одежду ярких цветов и перед выходом из дома сделать его фотографию.

«Заранее объясните ему, что делать, если он потеряется: подойти к человеку в форме — продавцу, охраннику, полицейскому. Выучите с ребенком фамилию, имя, адрес, а также положите ему в карман свою визитку или записку с контактами», - посоветовала врач.

Кроме того, в период праздников необходимо следить за питанием ребенка. Можно придерживаться правила двух часов: если еда находилась при температуре выше шести градусов более двух часов, ее нельзя есть. Лучше избегать продуктов с большим количество консервантов и красителей.

На улице катание с горки или на тюбинге лучше заменить на более безопасные виды отдыха. К примеру, можно слепить снеговика. Помимо этого, важно помнить, что детям нельзя самостоятельно использовать пиротехнику.