Подмосковный производитель косметики выпустил почти 40 млн единиц продукции за год

Косметическая компания «Аравия» из Протвино побила собственный рекорд и выпустила 39,4 млн единиц продукции по итогам 2025 года, объемы производства увеличились на 50%. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

За этот период ассортимент производителя пополнился 91 новинкой, теперь на предприятии выпускают более 750 наименований косметических средств. Продукцию поставляют на ведущие российские маркетплейсы, на онлайн-площадки Казахстана, Узбекистана и Белоруссии.

В ведомстве добавили, что компания открыла новый завод в Протвино, в строительство и оснащение первой очереди производственного комплекса вложили 700 млн рублей. Земельный участок для реализации проекта предоставили в рамках региональной программы поддержки импортозамещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.