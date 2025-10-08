Подмосковный спортсмен одержал победу на Всероссийском турнире «Шиповка юных»

Подмосковный спортсмен Афанасий Казимиров одержал победу в общем зачете на Всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью «Шиповка юных». Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он занял второе место в беге на 60 метров (8,48 секунды) и в беге на 600 метров (1 минута 41,23 секунды), показал лучший результат в прыжках в длину и метании снаряда. Спортсмен представил СШОР по легкой атлетике Московской области.

Соревнования проходят в Сочи, в многоборье принимают участие более 100 спортсменов из 34 регионов России. Их проводят в рамках госпрограммы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.