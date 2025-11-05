Подмосковный спортсмен стал восьмикратным чемпионом мира по джиу-джитсу

Подмосковный спортсмен из Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Дмитрий Бешенец стал победителем чемпионата мира по джиу-джитсу, титул стал восьмым для спортсмена. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Он одержал победу в весовой категории 94 кг в дисциплине «файтинг». В финале чемпионата представитель региона боролся за золотую медаль с соперником из Казахстана.

Чемпионат, первенство и Кубок мира по джиу-джитсу проходят с 1 по 16 ноября в городе Бангкок (Таиланд), участниками соревнований являются более 800 спортсменов из 59 стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.