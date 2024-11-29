Подмосковный врач Алина Коврижкина рассказала, как сохранить зрение
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Заведующая офтальмологическим отделением МОНИКИ им. Владимирского Алина Коврижкина рассказала о способах сохранения зрения. Рекомендации врача приводит Министерство здравоохранения Московской области.
По словам специалиста, важно создать комфортное освещение для глаз во время работы. Также не рекомендуется на протяжении длительного времени использовать электронные устройства.
«Периодически отвлекайтесь от экрана и фокусируйтесь на предмете, стоящем в пяти-шести метрах от вас. Это помогает снять напряжение и предотвращает усталость глаз», - посоветовала врач.
В летнее время обязательно нужно надевать солнцезащитные очки, которые блокируют ультрафиолетовые излучения — в особенности в горах и на пляжах.
Ни в коем случае нельзя тереть глаза грязными руками и использовать старые контактные линзы и просроченную косметику — это может привести к инфицированию.
«И настоятельно рекомендую посещать офтальмолога раз в год. Профилактические приемы у врача позволяют вовремя обнаружить проблему, которая может на первых стадиях даже не давать симптомов», - заключила медик.