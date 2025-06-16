Подмосковный врач объяснила, как защитить родинки от солнца

Летом родинки (невусы) важно защищать от ультрафиолетового излучения, потому что длительное воздействие солнца значительно повышает риск их злокачественного перерождения, в частности, развития меланомы. Об этом рассказала врач-дерматовенеролог Щелковского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Наталья Ткачева, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Она посоветовала использовать солнцезащитные средства с высоким SPF, минимизировать пребывание на солнце в часы его пиковой активности, а также носить одежду из натуральных тканей и головные уборы. При обнаружении изменений на коже жителям Подмосковья посоветовали обратиться к врачу-дерматовенерологу. Записаться на прием можно по телефону контакт-центра 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.