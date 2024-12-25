Подмосковный врач рассказал, что поможет защититься от гриппа

Эпидемиолог Московского областного центра охраны материнства и детства Николай Лищук рассказал, что поможет уберечь себя от гриппа зимой. Советы врача приводит Министерство здравоохранения Московской области.

В первую очередь, следует избегать мест массового скопления людей, в особенности в сезон эпидемий. Если такой возможности нет, рекомендуется использовать маску и соблюдать дистанцию.

Также риск заражения помогает снизить регулярное мытье рук с мылом или использование антисептических средств. Кроме того, рекомендуется поддерживать иммунитет. Делать это можно, употребляя больше овощей и фруктов и занимаясь спортом.

Основные симптомы гриппа — боль в горле, жар, кашель, головная боль. При их возникновении лучше как можно скорее обратиться за медицинской помощью, не занимаясь самолечением.