Подмосковный врач рассказала, каким должен быть режим сна в период праздников
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Невролог МОЦОМД Ирина Курышева рассказала, каким должен быть режим сна в период зимних праздников. Рекомендации специалиста приводит Министерство здравоохранения Московской области.
По словам специалиста, несмотря на длинные выходные, лучше придерживаться привычного распорядка дня — ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Если в планах поздняя встреча, рекомендуется немного поспать днем: это позволит компенсировать недосып. Особенно важно сохранить привычный режим для детей, так как их организм более чувствителен к изменениям.
В праздничные дни следует ограничить употребление жирной и тяжелой пищи, спиртного перед сном. В дневное время рекомендуется больше двигаться, гулять на свежем воздухе. Физическая активность днем помогает снять напряжение и улучшает качество сна.
Кроме того, следует создать комфортную обстановку в спальне: проветрить комнату, использовать приятное постельное белье, отказаться от гаджетов незадолго до сна. Для расслабления можно воспользоваться эфирными маслами, включить спокойную музыку, почитать книгу.