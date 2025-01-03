Подмосковный врач рассказала, каким должен быть режим сна в период праздников

По словам специалиста, несмотря на длинные выходные, лучше придерживаться привычного распорядка дня — ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Если в планах поздняя встреча, рекомендуется немного поспать днем: это позволит компенсировать недосып. Особенно важно сохранить привычный режим для детей, так как их организм более чувствителен к изменениям.

В праздничные дни следует ограничить употребление жирной и тяжелой пищи, спиртного перед сном. В дневное время рекомендуется больше двигаться, гулять на свежем воздухе. Физическая активность днем помогает снять напряжение и улучшает качество сна.

Кроме того, следует создать комфортную обстановку в спальне: проветрить комнату, использовать приятное постельное белье, отказаться от гаджетов незадолго до сна. Для расслабления можно воспользоваться эфирными маслами, включить спокойную музыку, почитать книгу.