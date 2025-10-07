Подольская спортсменка завоевала две награды на областном первенстве по теннису

Подольская спортсменка Анастасия Пахомова завоевала две медали на первенстве Подмосковья по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет.

Бадминтонисты из Подмосковья до этого завоевали шесть медалей на Играх стран СНГ, рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования по настольному теннису прошли на базе спортивной школы «Космос». В них приняли участие свыше 130 спортсменов из 20 округов региона.

В результате представительница Подольска получила две медали — золото в парном разряде и серебро в одиночном разряде.

