Подольские артисты приняли участие в церемонии вручения премии «Служение» в Москве
Ансамбль из Подольска поучаствовал в церемонии вручения премии «Служение»
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Ансамбль народного танца «Рассвет» СП «ДК „Металлург“ МБУ „ДК им. 1 Мая“» из Подольского округа поучаствовал в торжественной церемонии вручения премии «Служение».
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