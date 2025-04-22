Подольские артисты приняли участие в церемонии вручения премии «Служение» в Москве

Ансамбль народного танца «Рассвет» СП «ДК „Металлург“ МБУ „ДК им. 1 Мая“» из Подольского округа поучаствовал в торжественной церемонии вручения премии «Служение».

Мероприятие прошло в столице. В его рамках состоялись выступления заслуженных артистов России, балета Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова, балета «Тодес».

Участники коллектива из Подольска и образцового театра ложкарей «Холмичи» из Башкортостана представили номер «Валенки».

Ранее в Подольске прошел фестиваль «Кухня красоты». В нем приняли участие тысячи гостей.