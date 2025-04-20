Тысячи человек узнали о мастерах и услугах на фестивале «Кухня красоты» в Подольске

В Подольске Московской области прошло уникальное для региона событие: фестиваль «Кухня красоты». Он собрал множество мастеров бьюти-сферы и тысячи гостей, которых познакомили с услугами.

Масштабную акцию развернули в обновленном фудхолле «Центральный». Там организовали четыре зоны с разнообразными мастер-классами, арт-терапией, лекциями о развитии бизнеса и точкой с продукцией для ухода и хендмейда.

Мастера салонов красоты консультировали гостей, а желающим даже оказывали экспресс-услуги и рассказывали про нюансы своей профессии. Гости могли поучиться дизайну ногтей, созданию причесок и макияжей.

«Нам хотелось организовать мероприятие, которое поближе познакомит жителей с мастерами. Тем самым помочь развиваться малому и среднему бизнесу салонов красоты и доказать, что для получения качественной услуги не обязательно ездить в Москву», — подчеркнула организатор фестиваля, коуч ICF Евгения Оксюк.

Кроме того, хорошее настроение на фестивале задали выступлением музыкальных групп и розыгрышем подарков. Более двух тысяч человек посетили это яркое событие, получили положительные впечатления и научились чему-то новому.

Для представителей сферы фестиваль стал возможностью заявить о себе, обменяться опытом и презентовать свои услуги.

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