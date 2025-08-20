Подольские бегуны заняли второе место в финале Гран-при ANTA
Спортсмены из Подольска стали серебряными призерами Лиги бега
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Участники подольского клуба любителей бега «Молочник» заняли второе место в финале Гран-при ANTA, который был организован Лигой бега. Об этом рассказали в администрации округа.
До этого в регионе отметили День физкультурника, сообщило Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В соревнованиях приняли участие более 250 человек. Клуб «Молочник» представляли 36 спортсменов. В финале команда уступила клубу «Бегущие лисы».
В личном зачете Гран-при Артем Губкин завоевал серебряную медаль, а Федор Матвиенко — бронзовую.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реконструкции спортивных учреждений области.