Подольские бегуны заняли второе место в финале Гран-при ANTA

Участники подольского клуба любителей бега «Молочник» заняли второе место в финале Гран-при ANTA, который был организован Лигой бега. Об этом рассказали в администрации округа.

До этого в регионе отметили День физкультурника, сообщило Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях приняли участие более 250 человек. Клуб «Молочник» представляли 36 спортсменов. В финале команда уступила клубу «Бегущие лисы».

В личном зачете Гран-при Артем Губкин завоевал серебряную медаль, а Федор Матвиенко — бронзовую.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реконструкции спортивных учреждений области.