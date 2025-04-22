Подольский депутат и активисты отремонтировали площадку для дрессировки собак

В Подольске депутат муниципального Совета депутатов Евгений Исаев вместе с активистами Ассоциации спортсменов и спортивных клубов «Кузнечики» привел в порядок площадку для выгула и дрессировки собак.

Площадка расположена вблизи районной котельной у дома № 2 во Флотском проезде. На объекте отремонтировали и заменили некоторые элементы, освежили краску.

«Надеемся, что хозяева питомцев продолжат с удовольствием пользоваться площадкой и будут бережно к ней относиться», — отметил Исаев.

Площадка открылась в 2021 году по просьбам жителей на средства депутата. Она работает ежедневно. Пользоваться ей могут все желающие.

Ранее в администрации округа сообщили, что в Подольске после зимы привели в порядок 19 памятников.