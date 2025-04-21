В Подольске после зимы привели в порядок 19 памятников

В Подольске после окончания зимы привели в порядок 19 памятников из 34 запланированных. О ходе работ рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

Памятники моют в несколько этапов. Сначала скульптуру промывают водой. Затем наносят специальное моющее средство и выдерживают раствор 10 минут. После этого средство смывают. Привести все памятники в порядок планируется до 5 мая.

В числе отмытых объектов — памятник Владимиру Ленину, который расположен в центре Подольска. Чтобы помыть 6-метровый постамент и 5-метровую фигуру, был использован подъемный механизм.

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