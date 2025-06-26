Подольский театр моды «Любава» получил пять дипломов на международном конкурсе-фестивале

Образцовый коллектив театр моды «Любава» Дома культуры ЗиО из Подольска получил пять дипломов на международном конкурсе-фестивале «Душа России — Кострома».

В Подмосковье до этого прошел региональный этап Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Так, подольские артисты получили два специальных приза: «Лучший руководитель» и «За яркое образное композиционное решение». Также было получено два диплома лауреата I степени в номинациях «Театр моды» и «Выставка прикладного искусства». Помимо этого, представители Подольска завоевали диплом лауреата II степени в номинации «Театр моды».

«Этот фестиваль стал для „Любавы“ временем ярких побед, новых знаний и незабываемых впечатлений!» — отметила руководитель театра Наталья Миронова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о культурных событиях, которые будут проходить в области летом.