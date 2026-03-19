Показатели аварийности на дорогах снизились в Подмосковье за месяц, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, с начала месяца в регионе зафиксировали 108 дорожных аварий. В результате ДТП 14 человек погибли, 144 получили травмы. Количество аварий снизилось на 22% по сравнению с мартом прошлого года, число жертв — на 39%.

«Это связано не только с изменением погодных условий, но и с работой на опережение в рамках реализации нацпроекта „Инфраструктура для жизни“: установкой элементов инфраструктуры, среди которых знаки и дополнительная подсветка», — отметил глава министерства Марат Сибатулин.

На столкновения приходится около половины всех ДТП. Их произошло 53. В них погибли четыре человека, еще 90 получили травмы. Для сравнения, в 2025-м за тот же период произошло 64 столкновения с 11 жертвами и 75 пострадавшими.

Кроме того, выявили 14 наездов на переходах. В 2025 году их зафиксировали 21. Число съездов в прошлом году за тот же период составило 10, в этом году произошло одно такое ДТП.

С начала года в регионе был снижен скоростной режим на подъездах к 1,3 тыс. пешеходных переходов. Также оборудовали подсветку более чем на 190 переходах и установили порядка 100 шериф-балок на опасных участках дорог вне населенных пунктов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дорожные службы переходят на весенний режим работы.