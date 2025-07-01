Покрытие на 120 региональных дорогах отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту

В Подмосковье в рамках реализации нацпроекта было отремонтировано покрытие на 120 участках региональной дорожной сети. О ходе работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В общей сложности протяженность участков, на которых провели ремонт, составила 388 км. На 65 также нанесли разметку. На других дорогах продолжают обустраивать обочины.

Ремонт региональных дорог полностью завершился уже в 10 округах области.

В целом в этом сезоне в Подмосковье будет отремонтировано около 320 участков региональных дорог. Их протяженность превышает 800 км.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как функционирует развязка между Каширским и Володарским шоссе.