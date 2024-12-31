Полицейские и общественники поздравили воспитанников реабилитационного центра в Мытищах

В Мытищах сотрудники полиции и представители Общественного совета поздравили с наступающим Новым годом воспитанников местного реабилитационного центра. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Поздравление состоялось в рамках акции «Полицейский Дед Мороз». В ней приняли участие замначальника МУ МВД России «Мытищинское» — начальник Отдела по работе с личным составом полковник полиции Наталья Филькина и представитель Общественного совета Татьяна Бельмачева.

Детям пожелали добра, мира, радости и исполнения самых заветных желаний. Также ребятам подарили различные настольные игры.