Полицейские из Пушкино задержали мужчину, похитившего из кабинета на работе более 2 млн руб

Подмосковные полицейские задержали мужчину, который похитил из рабочего кабинета в Пушкино более двух миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

О хищении денег сообщил руководитель одной из местных организаций. По подозрению в совершении преступления задержали сотрудника компании.

Выяснилось, что мужчина дождался, пока в кабинете никого не будет, и похитил деньги из ящика рабочего стола. После этого он попытался скрыться в Сочи, но там его задержали.

На злоумышленника завели уголовное дело. Сейчас он под стражей.