Полиция ищет водителя, который повредил шесть автомобилей в Красногорске
Фото: [t.me/gumvd50]
Полиция ищет водителя, который минувшей ночью устроил аварию в Красногорске. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел на Ильинском бульваре примерно в три часа ночи. Согласно предварительным данным, водитель, находившийся за рулем автомобиля Geely, повредил шесть машин, припаркованных на улице. После этого он скрылся.
В результате аварии никто не пострадал. Правонарушителя разыскивают.