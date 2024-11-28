Полиция ищет водителя, который повредил шесть автомобилей в Красногорске

Полиция ищет водителя, который минувшей ночью устроил аварию в Красногорске. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на Ильинском бульваре примерно в три часа ночи. Согласно предварительным данным, водитель, находившийся за рулем автомобиля Geely, повредил шесть машин, припаркованных на улице. После этого он скрылся.

В результате аварии никто не пострадал. Правонарушителя разыскивают.