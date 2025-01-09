Полиция организовала проверку в связи с нападением агрессивных собак на жителей Химок

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства нападения агрессивных собак на жителей Химок, передает ГУ МВД России по Московской области. В результате происшествия пострадал один человек.

Инцидент произошел в четверг, 9 января, на улице Кудрявцева. В полицию поступило сообщение о том, что на жителей нападают две агрессивные собаки.

Прибывшие на место сотрудники полиции закрыли животных в подъезде одного из домов до приезда их хозяина. Им оказался местный житель 1970 года рождения.

В результате нападения один человек получил травмы и обратился за медицинской помощью.