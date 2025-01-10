Полиция Подмосковья задержала курьера мошенников, обманувших пенсионерку на 300 тыс. рублей

Сотрудники полиции Подмосковья задержали жителя столицы, который выполнял обязанности курьера у мошенников. Злоумышленники обманули пожилую женщину из Одинцово, передает ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратилась жительница в возрасте 73 лет. Женщина рассказала, что ей позвонил якобы представитель федеральной службы по финансовому мониторингу. Аферист убедил пенсионерку передать сбережения курьеру, чтобы направить деньги в «федеральный резерв». В результате жительница отдала мошенникам 300 тыс. руб.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. В ходе расследования установили и задержали курьера. Им оказался москвич. Фигурант забрал у пенсионерки деньги и перевел их на криптокошелек третьим лицам. Сейчас он под стражей.