Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии клуба «Валдай» предупредил, что момент, когда уже ничего нельзя будет изменить, может наступить неожиданно для всех. Он указал на риски применения в мире оружия, способного уничтожить все живое, и отметил, что человечеству придется жить в чрезвычайно нестабильном мире.

Глава государства подчеркнул, что масштаб и скорость происходящих изменений беспрецедентны. По его словам, если ружье в начале спектакля висит на стене, оно обязательно должно выстрелить, но этого необходимо избежать. Путин также заявил, что без прошлого нет будущего: ни одно общество не может существовать без уважения к традициям. Однако без будущего прошлое теряет смысл.

Президент добавил, что государство не может превращаться в музей былого величия. Он напомнил, что создание совета безопасности с участием СССР и США для Восточной Европы предлагалось еще в 1990-х годах. После развала Советского Союза на Западе, по мнению Путина, взяли верх силы, которые не желали встать на путь общеевропейского сотрудничества. Выступление президента продолжается.

Ранее Путин призвал Запад жить дружно, обвинил Киев в русофобии и назвал развал СССР трагедией.