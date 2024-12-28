Полиция проводит проверку после драки женщины и курьера в Мытищах

Сотрудники полиции Подмосковья проводят проверку после публикации в интернете видеозаписи с дракой между женщиной и курьером. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

На записи видно, что между женщиной и сотрудником доставки на улице произошел конфликт. В ходе разборок женщина дала мужчине пощечину. В ответ тот ударил ее по лицу. После этого в драку вмешался прохожий, остановив курьера.

Личность мужчины устанавливают. По итогам проверки примут решение в порядке, предусмотренном законодательством.