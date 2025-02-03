Полиция Шаховской задержала курьера мошенников, похитивших у пенсионера 4 млн руб.

Полиция Подмосковья задержала жителя столицы, который выполнял роль курьера при мошенничестве на 4 млн руб. Жертвой преступников стал 71-летний житель Шаховской, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Пенсионеру позвонил неизвестный, который представился следователем. Злоумышленник заверил жителя в том, что с его счета пытаются похитить деньги. После этого с мужчиной начала говорить якобы сотрудника Центробанка. Женщина убедила пенсионера установить на телефон приложение якобы для защиты денежных средств. Таким образом, мошенники получили доступ к банковскому счету пострадавшего и похитили более 200 тыс. руб.

На следующий день пенсионеру позвонили снова. Аферисты сообщили, что мошенники пытаются продать его квартиру и необходимо их опередить. Для этого требуется продать квартиру самому, а вырученные деньги передать курьеру для размещения в банке. В результате житель отдал мошенникам еще 4 млн руб.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Вскоре был задержан курьер аферистов. Им оказался москвич в возрасте 43 лет. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.