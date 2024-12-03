Полмиллиона инвалидов ежегодно получают социальные услуги в Подмосковье

В Подмосковье социальные услуги каждый год получают около пятисот тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, передает Министерство социального развития Московской области.

На территории региона открыто сорок семь учреждений, где предоставляются соцуслуги детям и взрослым жителям с инвалидностью.

Во всех муниципалитетах работают комплексные центры социального обслуживания и реабилитации. На их базе открыто семьдесят девять отделений.

На базе десяти социальных центров функционируют трудовые мастерские, где молодые люди с инвалидностью могут обучиться новой профессии и освоить новые навыки.