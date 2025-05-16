Полтора года колонии получил мошенник, вымогавший у пенсионеров в Одинцово 2,3 млн руб.

К полутора годам колонии приговорили мошенника, который вымогал у пожилых граждан в Одинцово 2,3 млн руб. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

Подсудимый — Андрей Солопов в возрасте 22 лет. Вместе с соучастниками он несколько раз звонил пожилой паре под видом сотрудников ФСБ, Росфинмониторинга, Роскомнадзора, ресурсоснабжающей организации. Злоумышленники убеждали супругов обналичить свыше 2,3 млн руб. и передать их курьеру.

Заподозрив неладное, пенсионеры обратились в правоохранительные органы, и полиция дала им фальшивые банкноты, чтобы передать курьеру. В результате мошенник был задержан сразу после получения фальшивых денег.

«Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важны бдительность и своевременное обращение в правоохранительные органы. Благодаря этому пенсионеры не только избежали потери денег, но и помогли вскрыть схему мошенников, от действий которых могли пострадать и другие люди», — заявил прокурор Подмосковья Сергей Забатурин.

Он призвал жителей сохранять спокойствие, даже если на другом конце провода звучат угрозы арестовать счета или привлечь к уголовной ответственности. При поступлении подобного звонка следует положить трубку и обратиться к правоохранителям.

На курьера завели уголовное дело. В ходе заседания злоумышленник не принес извинения и заявил, что компенсировать моральный ущерб не обязан. В результате он был приговорен к полутора годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

«Мы регулярно проводим информационную работу и призываем родственников чаще разговаривать с пожилыми членами семьи, объяснять им типичные схемы обмана. Предупрежден — значит вооружен», — добавил руководитель ГУ региональной безопасности Подмосковья в ранге министра Кирилл Карасев.

Ранее сообщалось, что благодаря вмешательству прокуратуры жительница Лыткарино сможет вернуть деньги, похищенные мошенниками.